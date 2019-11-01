Москва, , 09:36 — REGNUM Железнодорожный состав с частями ракеты-носителя «Протон-М», а также её разгонным блоком и головным обтекателем отправлен на космодром Байконур. Об этом 1 ноября сообщается на сайте Центра им. М. В. Хруничева.

«В ночь на 1 ноября 2019 года в ГКНПЦ им. М.В. Хруничева состоялась отправка железнодорожного состава с блоками ракеты-носителя «Протон-М», разгонным блоком и головным обтекателем на космодром Байконур», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что ракета-носитель «Протон-М» будет использована для запуска российского метеорологического спутника «Электро-Л» №3.

Кроме этого, на данном составе на Байконур перевозится полноразмерный заправочный макет разгонного блока «Бриз-М», который был изготовлен на ракетно-космическом заводе Центра Хруничева по контракту с ФГУП «ЦЭНКИ». На нем специалисты Байконура проведут комплексные испытания новой заправочной позиции разгонного блока для ГКНПЦ им. М.В. Хруничева.