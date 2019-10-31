Варшава, , 12:34 — REGNUM Множество останков доисторических морских животных нашли польские археологи возле деревни Кшизановице. Публикацию о находке 31 октября разместили на сайте научного журнала Proceedings of the Geologists' Association.

Сообщается, что ученые обнаружили кости древних шестиметровых крокодилов, панцири доисторических черепах и останки морских ящеров — палеозавров. Палеозавры, по мнению исследователей, являются самой ценной находкой. Установлено, что они жили в позднем Юрском периоде, возраст останков оценивается в районе 152 млн лет.

Эти древние животные могли достигать 10 метров в длину, имели мощные вытянутые челюсти, усыпанные острыми зубами, а вместо лап у них были ласты.

Напомним, в Оренбургской области в 2015 году были обнаружены останки ранее неизвестного морского ящера. Новый вид палеозавра назвали «Поликотилус Сопоцько» в честь автора находки Галины Сопоцько.