Москва, , 13:50 — REGNUM Озабоченность России вызывает не только и не столько количество американских спутников в космосе, сколько их назначение, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по стратегии ИК «ФИНАМ» Ярослав Кабаков.

«Очевидно, что многие из аппаратов, значащиеся как метеорологические и телекоммуникационные выполняют и другие функции, в первую очередь разведывательные, но с этим ничего не поделать — никаких ограничений для такого рода аппаратов в международных договорах нет, и вряд ли США, имея в этой сфере существенное превосходство, пойдут на их ограничение.

Но нет гарантии, кто какие-то из этих спутников не представляют собой ударные вооружения, в частности, для борьбы со спутниками других стран, например, с помощью лазеров или направленного электромагнитного воздействия. А могут нести на борту и ядерные заряды.

Но российское возмущение по этому поводу — лишь способ воздействия на мировое общественное мнение — реальным инструментом, который мог бы ограничить возможности США в этой сфере.

А это может быть только увеличение российской спутниковой группировки, которое заставило бы американцев договариваться о методах взаимного контроля. А вот как раз с этим в последние годы не очень благополучно», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, заместитель постпреда РФ в ООН Андрей Белоусов заявил, что Россия озабочена количеством и предназначением космических спутников США на околоземной орбите.

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