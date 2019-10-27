Москва, 27 октября 2019, 05:16 — REGNUM Разработчики антропоморфного робота-спасателя FEDOR анонсировали переговоры с японцами по вопросам сотрудничества в работе по созданию новой модели. Об этом рассказал исполнительный директор НПО «Андроидная техника» Евгений Дудоров.
Визит делегации из Японии запланирован на декабрь.
Напомним, робот FEDOR разработан НПО «Андроидная техника» и Фондом перспективных исследований по заказу МЧС России. 22 августа 2019 года FEDOR был запущен в космос на корабле «Союз МС-14».