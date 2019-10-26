Лондон, , 23:39 — REGNUM Английские учёные разработали вакцину против бактерии Clostridium difficile, вызывающую у больных, находящихся в стационаре, смертельно опасную и неподдающуюся лечению антибиотиками инфекцию кишечника. Об этом сообщает Journal of Biological Chemistry.

Clostridium difficile Cdc.gov

Инфекция Clostridium difficile поражает кишечник больных, в которых естественная микрофлора убита антибиотиками, применяемыми для лечения тех или иных инфекций. Эволюционирующая в больничных условиях бактерия Clostridium difficile выработала устойчивость к большинству антибиотиков, и становится причиной смерти около 15 тыс пациентов американских больниц в год. В особенности ей страдают пожилые люди.

Исследователями из Университета Эксетера удалось выделить белок CD0873, с помощью которого Clostridium difficile прикрепляется к кишечнику. После того, как мышам вводили этот белок в качестве вакцины, у них вырабатывался сильный иммунный ответ на это вещество, и они не заболевали. Бактерия не могла прикрепиться к стенке кишечника и начать выделять токсины.

Ученые считают, что лечение Clostridium difficile с помощью вакцинации специфичным бактериальным белком имеет большие перспективы, поскольку не требует применения антибиотиков, уничтожающих естественную микрофлору кишечника.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее учёные медицинского центра Университета Теннесси обнаружили, что прием вышедшего из применения противоязвенного препарата Мизопростола также может спасти жизнь человека при внутрибольничной инфекции Clostridium difficile.

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