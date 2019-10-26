Париж, , 19:26 — REGNUM Французские учёные обнаружили свойство одной из молекул крови — оказывать омолаживающий эффект, поддерживать сердечно-сосудистую систему, защищать нейроны головного мозга и снижать вес. Об этом сообщается в пресс-релизе Института Пастера.

Учёные давно заметили, что снижение калорийности пищи и лечебное голодание снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний, стимулирует выработку новых нейронов в головном мозге. Такой же омолаживающий эффект в эксперименте на мышах оказывало переливание крови от молодых особей. Учёные предположили, что в крови существует вещество, которое и оказывает эти эффекты. Была выделена молекула белка GDF11, при введении которой происходило омоложение клеток мозга и снижение веса лабораторных животных без изменения аппетита и диеты.

Проверкой эффективности GDF11 стал тест на содержание гормона адипонектина. Он выделяется жировой тканью и вызывает потерю веса. При снижении количества употребляемых калорий концентрация адипонектина увеличивается. Повышение показателей гормона также наблюдалось и при введении GDF11, что приводило к снижению веса.

Таким образом, обнаруженная молекула может стать лекарством при лечении нарушения метаболизма, средством для похудения, препаратом профилактики заболеваний сердечно-сосудистой системы и улучшения когнитивных функций головного мозга.

Напомним, ИА REGNUM сообщало, что испытание лекарственных средств по регенерации вилочковой железы неожиданно дало эффект омоложения «эпигенетических часов» организма, которые отслеживают биологический возраст человека.

Читайте ранее в этом сюжете: Ученые обнаружили, что «биологический возраст» организма можно изменить