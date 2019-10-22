Фучжоу, Китай, , 17:47 — REGNUM В городе Фучжоу восточно-китайской провинции Фуцзянь прошел брифинг по вопросам научного сотрудничества между Китаем и Европейским союзом, организованный провинциальным департаментом науки и технологий и Китайским центром научно-технического обмена, сообщает 22 октября Синьхуа.

В мероприятии приняли участие около 200 исследователей. Европейские участники представили программу ЕС в области научных исследований и инноваций «Горизонт-2020».

Заместитель начальника Управления международного сотрудничества министерства науки и техники КНР Чжао Цзин сообщала на брифинге, что ведомством профинансированы 69 совместных с ЕС проектов в сферах новых материалов, сельского хозяйства и продовольствия, энергетики, здравоохранения. О ещё 34 совместных проектах центрального уровня и 80 провинциальных проектах научного взаимодействия с ЕС рассказал заместитель Управления науки и техники провинции Фуцзянь Ю Цзяньшэн.