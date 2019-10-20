Вашингтон, , 16:58 — REGNUM Впервые в истории в открытый космос вышел женский экипаж — астронавты NASA Кристина Кук и Джессика Мейр. Об этом 18 октября сообщается на официальной странице NASA в социальной сети Twitter.

«Астронавты Кристина Кук и Джессика Мейр завершили первый только женский выход в открытый космос», — говорится в сообщении.

В NASA подчеркнули, что во время пребывания в открытом космосе, которое длилось шесть с половиной часов, астронавты успешно провели технические работы по замене сломанного элемента питания на резервный.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, американское аэрокосмическое агентство NASA запланировало серию из десяти выходов в открытый космос для проведения работ за бортом Международной космической станции (МКС).

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