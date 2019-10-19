Гудаута, Абхазия, , 10:46 — REGNUM У руин храма св. Георгия в селе Анхуа Гудаутского района археологами обнаружено старое погребение. Об этом сообщает 18 октября информагентство «Абхазия-Информ».

Организатором археологической экспедиции выступил председатель Священной Митрополии Абхазии архимандрит Дорофей (Дбар). Раскопки начались 15 октября.

В первый день экспедиции были найдены обломки глиняной посуды. 17 октября у южной стены храма были обнаружены фрагменты тазобедренной кости и позвонков и рядом небольшой медный кувшин высотой в 9,6 см и диаметром донца — 4,1 см. В кувшине были найдены три металлических шильца и восемь деревянных палочек. На месте погребения найдена также булавка со спиралевидным четырехгранным навершием из черного метала.

Раскопки вокруг храма в селе Анхуа будут продолжены.

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