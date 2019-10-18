Тебриз, Иран, , 09:15 — REGNUM 16 октября ректор университета Тебриза профессор Мир Реза Маджиди завил, что количество соглашений о партнерстве Тебризского университета с зарубежными вузами превысило 200. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

По словам профессора, более 80 соглашений о партнерстве подписано с университетами Турции. Он отметил, что университет Тебриза является одним из ведущих иранских вузов в области развития международного сотрудничества. Мир Реза Маджиди подчеркнул, что университеты — партнеры обладают значительным научным потенциалом, который необходимо использовать для развития иранской науки.

Университет Тебриза расположен в провинции Восточный Азербайджан на северо-западе Ирана. Он входит в топ-5 лучших вузов страны согласно национальным иранским рейтингам.