Шарлотсвилл, США, , 14:46 — REGNUM Астрономы Национальной радиоастрономической обсерватории (город Шарлотсвилл, США) нашли объяснение, почему рост первых черных дыр во Вселенной происходил быстрее, чем это предписывается теорией. Статья, рассказывающая о данном открытии, была опубликована в научном журнале Astrophysical Journal Letters.

Сообщается, что наблюдение за черными дырами ранее позволило выявить закономерности их роста. Они постоянно поглощают материю, но у скорости поглощения есть предел. Все, что не поглощается черной дырой, вращается вокруг нее, образуя горячий диск. С одной стороны, данный процесс «подпитывает» черную дыру, а с другой — ограничивает скорость ее роста.

Между тем наблюдения за галактиками, которые находятся на расстоянии миллиардов световых лет, позволяют увидеть процессы, которые происходили на ранних этапах формирования вселенной. Ученые обнаружили, что черные дыры в них набрали слишком большую массу для своего возраста. Ранее этому не было объяснения.

Теперь астрономы сообщают, что у тех первых черных дыр обнаружено не один, а два диска, которые вращаются в разные стороны. Это позволило ученым предположить, что скорость поглощения материи черной дырой может вести себя нестабильно и значительно превышать выявленные ранее закономерности.