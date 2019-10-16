Новосибирск, , 07:12 — REGNUM Центр коллективного пользования «Спектроскопия и оптика», работающий на базе Института автоматики и электрометрии СО РАН, победил в конкурсе на предоставление грантов по направлению «Поддержка и развитие центров коллективного пользования научным оборудованием для обеспечения реализации исследовательских программ и проектов по перспективным научным направлениям». Об этом ИА REGNUM сообщили в Сибирском отделении РАН.

Среди победителей конкурса также Институт ядерной физики им. Г. И. Будкера СО РАН с проектом «Развитие Сибирского Центра синхротронного и терагерцового излучения» и Институт цитологии и генетики СО РАН с Центром генетических ресурсов лабораторных животных.

Институт ядерной физики им. Г. И. Будкера СО РАН запрашивал для финансирования 128 млн рублей, из них 80 млн в 2019 году и 48 млн в 2020 году. Институт цитологии и генетики СО РАН — 160 млн рублей, из которых 100 млн — в текущем году и 60 млн — в 2020 году. Института автоматики и электрометрии СО РАН — также 160 млн (100 млн — в 2019 году и 60 млн — в 2020 году).