Риверсайд, США, 15 октября 2019, 15:16 — REGNUM Астрономы Калифорнийского университета в Риверсайде (США) обнаружили удивительную особенность карликовых галактик. Научная статья об открытии была опубликована в журнале Astrophysical Journal.
Ученые ищут ответ на вопрос, почему карликовые галактики, которые возможно наблюдать с Земли, не выросли на протяжении миллиардов лет. Ранее предполагалось, что формированию новых звезд там мешают вспышки сверхновых, но оказалось, что росту данных галактик препятствуют черные дыры.
Так, калифорнийские ученые обнаружили в шести карликовых галактиках особые сверхмассивные черные дыры, которые выбрасывают вокруг себя горящие плотные потоки ионизированного газа.
Астрономы предположили, что это может мешать притоку холодной материи из межгалактического пространства, что в свою очередь не позволяет формироваться новым звездам.
Ученые продолжат исследования, чтобы найти новые доказательства своей гипотезы или найти новое объяснение для существования карликовых галактик.