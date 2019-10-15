Риверсайд, США, , 15:16 — REGNUM Астрономы Калифорнийского университета в Риверсайде (США) обнаружили удивительную особенность карликовых галактик. Научная статья об открытии была опубликована в журнале Astrophysical Journal.

Ученые ищут ответ на вопрос, почему карликовые галактики, которые возможно наблюдать с Земли, не выросли на протяжении миллиардов лет. Ранее предполагалось, что формированию новых звезд там мешают вспышки сверхновых, но оказалось, что росту данных галактик препятствуют черные дыры.

Так, калифорнийские ученые обнаружили в шести карликовых галактиках особые сверхмассивные черные дыры, которые выбрасывают вокруг себя горящие плотные потоки ионизированного газа.

Астрономы предположили, что это может мешать притоку холодной материи из межгалактического пространства, что в свою очередь не позволяет формироваться новым звездам.

Ученые продолжат исследования, чтобы найти новые доказательства своей гипотезы или найти новое объяснение для существования карликовых галактик.