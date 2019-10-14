Ростов-на-Дону, , 15:20 — REGNUM В Ростовской области археологи Донского государственного технического университета (ДГТУ) обнаружили захоронения, датируемых от V века до н. э. до IV века до н. э. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе вуза 14 октября.

В кургане найдены древнейшее энеолитическое погребение, захоронение скифов и несколько захоронений Средней бронзы.

«В южной части России расположено колоссальное количество исторических памятников, которые подвергаются интенсивному разрушению, стремительно ускоряющемуся под воздействием техногенных процессов. Мы рискуем лишиться того бесценного архива, который тысячелетиями хранился в недрах земли. Очень важно успеть исследовать то, что может исчезнуть в ближайшее время», — отметил заведующий отделом археологии Южного научного центра РАН, заведующий кафедрой «Археология и история культуры» ДГТУ, доктор исторических наук Сергей Лукьяшко.

В одно из погребений был найден важный для археологов артефакт — хорошо обработанный кремневый наконечник стрелы, тонкий с острыми гранями. Этот предмет мог выступать проводником в потусторонний мир.

Экспедиторы считают, что часть погребений относится к племени иксоматов (группа савроматов), населявшему левый берег Дона в начале VI века до н. э.