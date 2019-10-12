Вашингтон, , 08:15 — REGNUM Космический зонд NASA Ionospheric Connection Explorer (ICON) после успешного запуска в четверг, 10 октября, приступил к изучению верхних слоев атмосферы. Об этом 11 октября сообщается на официальном сайте Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США.

«Солнечные панели космического корабля успешно развернуты, что свидетельствует о том, что он работает со всеми работающими системами. После месячного периода ввода в эксплуатацию ICON начнет отсылать свои первые научные данные в ноябре», — говорится в сообщении.

Космический корабль будет исследовать верхние слои атмосферы — ионосферу, а также изменения ее космической погоды, которая влияет на качество сигналов связи и приводит к преждевременным разрушениям орбиты космических кораблей, а также подвергает астронавтов риску радиационного облучения, наносящего непоправимый вред здоровью.

«Мы оснастили этот спутник максимальным количеством приборов, которые только могли бы уместиться на его палубе в качестве полезной нагрузки. Все эти инструменты будут исследовать исключительно ионосферу. Это совершенно новая научная миссия, которая начинается сейчас», — отметил главный исследователь ICON в Калифорнийском университете в Беркли Томас Иммель.

На борту ICON установлены четыре основных инструмента по изучению ионосферы: датчик «MIGHTI» для измерения ветра и температуры, датчик «EUV» для контроля плотности газов, сканер «IVM» для отслеживания движения газов и датчик «FUV» для измерения заряженных частиц в ионосфере.

Напомним, исторически этот критический регион околоземного космического пространства было трудно наблюдать. Космический корабль не может путешествовать через низкие части ионосферы, а воздушные шары не могут путешествовать достаточно высоко.

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