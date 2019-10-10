Новосибирск, , 19:53 — REGNUM Сибирские учёные объяснили, за что получили Нобелевскую премию по физике в этом году Джеймс Пиблс, Мишель Майор и Дидье Кело.

Напомним, что Джеймс Пиблс получил Нобелевскую премию за теоретические открытия в области космологии, а Мишель Майор и Дидье Кело открыли первую экзопланету на орбите солнцеподобной звезды — горячий юпитер, вращающийся вокруг желтого карлика Гельветиоса в созвездии Пегаса.

«Что такое горячие юпитеры? Представьте себе аналог Юпитера — массивную планету, газовый гигант, который вращается вокруг звезды, но очень близко от неё. Горячие юпитеры расположены в десятки раз ближе к своим звездам, чем Меркурий от Солнца, — цитирует издание «Наука в Сибири» заместителя директора по научной работе Института лазерной физики СО РАН доктор физико-математических наук Ильдар Шайхисламов. — Стоит подчеркнуть, что эти объекты находятся на огромном расстоянии от нашей планеты — в десятках и более световых лет, поэтому их изучением люди стали заниматься сравнительно недавно, когда появились технологические возможности для их наблюдения».

Уже открыто около четырех тысяч экзопланет.

По словам учёного, горячие юпитеры серьёзно перевернули представление о формировании планет, так как их существование идёт вразрез с теориями, которые были созданы на примере нашей Солнечной системы.