Рига, , 11:37 — REGNUM Псковский государственный университет (ПсковГУ) и Рижский технический университет подписали соглашение об академическом сотрудничестве. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ПсковГУ, документ подписали врио ректора ПсковГУ Наталья Ильина и ректор Рижского технического университета Леонид Рыбицкий в рамках официального визита делегации Псковского государственного университета в Ригу.

Соглашение предполагает совместные исследования, образовательные проекты, сотрудничество в рамках программ докторантуры, кадровый обмен, обмен образовательными и научно-исследовательскими материалами.

В настоящее время у Псковского госуниверситета уже более 90 соглашений о межвузовском сотрудничестве с образовательными организациями из 22 стран мира, включая Германию, Францию, Норвегию, Финляндию, Швецию, Эстонию, Латвию, Литву, США, Китай и другие.