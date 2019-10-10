Токио, , 07:23 — REGNUM Корова по кличке Кага из первой пары клонированных коров-близнецов умерла от старости, сообщает агентство Kyodo.

По данным агентства, животное умерло в заповеднике префектуры Исикава в возрасте 21 года и трех месяцев. Отмечается, что последние недели жизни корова практически не могла самостоятельно передвигаться. Ветеринары давали ей различные питательные вещества и препараты. Вторая корова-близнец из этой пары — Ното — умерла еще в 2018 году от аналогичной причины.

Коровы Ното и Кага появились на свет в июле 1998 года. Их клонировали специалисты университета Киндай при помощи стволовых клеток взрослой особи. Оба животных за свою жизнь принесли и потомство.