Куньмин, Китай, , 04:01 — REGNUM Китай построит национальный музей растений в столице провинции Юньнань на юго-западе Китая городе Куньмине, сообщает 9 октября агентство Синьхуа.

Как сообщили в Китайской академии наук, она заключила контракт на работу в этой сфере с местными правительствами, а также предложит технологическую поддержку музею.

Вице-президент академии Чжан Япин отметил, что Юньнань известна как «королевство растений» и предлагает богатое биологическое разнообразие видов флоры. Музей, после создания, намерен продемонстрировать достижения Китая в сохранении биологического разнообразия видов.

Отметим, что 15-я встреча Конференции сторон Конвенции ООН о биологическом разнообразии как раз пройдет в Куньмине в 2020 году.