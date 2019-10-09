Москва, , 13:31 — REGNUM В этом году в России в рамках федерального проекта «Современная школа» стартует масштабное исследование качества образования на основе международного опыта. В проекте будут задействованы все регионы страны, а его реализация рассчитана на срок до 2024 года. Ежегодно эксперты будут анализировать образовательные практики и достижения учащихся в 14 субъектах РФ. Методологической основой исследования является международная программа PISA, которая делает акцент на изучении функциональной грамотности школьников. По результатам исследования эксперты разработают рекомендации относительно качественного совершенствования системы образования РФ на всех уровнях. Национальный образовательный интегратор ГК «Просвещение» в соответствии с результатами исследования подготовит необходимые материалы для обучения школьников и повышения квалификации учителей. Об этом заявил президент «Просвещения» Михаил Кожевников во время прошедшего недавно круглого стола, посвященного проекту.

Функциональная грамотность для успешной жизни

По словам Кожевникова, конечной практической целью исследования является внедрение в практику российских школ новых методик и форм работы, рассчитанных на повышение функциональной грамотности учащихся, что позволит школьникам чувствовать себя более адаптированными в современной динамичной жизни и обеспечит им успешную персональную реализацию в профессии в будущем. «От того, насколько человек умеет пользоваться полученными знаниями, по сути, зависит его жизнь и те ценности, которые он может создать для своей семьи, общества и всей страны, — отметил Кожевников. — Поэтому сейчас практически во всех странах мира и наблюдается такой высокий интерес к международной программе оценки качества образования, основным критерием которой является функциональная грамотность».

Как пояснил президент компании «Просвещение», конкуренция за человеческий капитал на международном рынке труда растет, требования работодателей постоянно меняются, и одним из основных из них является наличие практического опыта. Поэтому, убежден Михаил Кожевников, сегодня российская система образования уже развивается в общем тренде, а результаты тестов по программе PISA в значительной степени облегчат этот процесс, который ранее «в значительной степени тормозился в силу отсутствия методологии оценки практический навыков».

«Практическая ориентированность образования — наиболее правильный современный подход, — считает и директор Федерального института оценки качества образования Сергей Станченко. — Он дает детям и учителям мотивацию к образовательному процессу». Конечно, по словам Станченко, в нашей стране есть и собственная развитая система оценки качества образования. Однако в современном мире крайне важным вопросом является обмен опытом, который и позволяет обновлять систему в соответствии с международными трендами и глобальным подходом к этой сфере».

Методическая вертикаль

Эксперты рассказали, что исследование по программе PISA основано на изучении трех основных направлений — грамотности чтения, а также математической и естественнонаучной грамотности. Исследование проводится в тестовой форме исключительно среди 15-летних школьников.

Заместитель директора Федерального института оценки качества образования Илья Денисенко пояснил, на какие блоки будет разделена исследовательская работа. Первым из них, по его словам, станет федеральный блок, который даст представление об уровне образования по всей стране. Второй блок — региональная оценка в субъектах федерации, по итогам которой все регионы смогут «фактически увидеть себя на международной шкале качества образования, сделать соответствующие выводы и скорректировать свою работу». Кроме того, с результатами исследования будут ознакомлены все принимавшие в них участие образовательные организации, школьники и их родители. «Это инновационный метод для России, раньше такого не было, несмотря на то, что исследования по программе PISA проводятся регулярно один раз в три года», — подчеркнул эксперт.

«Кроме того, для проведения исследования во всех регионах будут сформированы проектные команды, — сообщил Денисенко — В них войдут региональные координаторы, технические координаторы, а также тьюторы, школьные координаторы и организаторы проведения тестирования в аудиториях». Также частью команды организаторов исследования станут наблюдатели федерального и регионального уровней. К работе будут подключены и эксперты, которые проведут социологическое исследование удовлетворенности школьников и их родителей качеством образования».

«В совокупности все полученные данные будут важны для реализации главной задачи проекта — комплексного анализа полученной информации ради дальнейшего совершенствования системы образования», — подчеркнул Денисенко.

На пути в десятку

Одним из основных инструментов развития российского образования с учетом полученных данных станут новые образовательные и методические продукты группы компаний «Просвещение».

«Мы уже довольно давно выпускаем и предлагаем рынку достаточно широкий спектр материалов для подготовки учителей в разрезе повышения их навыков в вопросе формирования функциональной грамотности школьников, — рассказал президент «Просвещения» Михаил Кожевников. — По результатам первых исследовании по программе PISA, я думаю, в течение одного-двух лет мы сможет предложить всем участникам образовательного процесса материалы, необходимые для решения новых задач». Как считает Кожевников, итогом масштабной работы станет то, что профессиональная ориентация и мотивация школьников займет одно из основных концептуальных мест в российской системе образования».

Фактически, «Просвещение» как национальный образовательный интегратор, станет проводником в русле практической реализации новых задач, которые появятся в отрасли по результатам исследования.

Важность этой работы подчеркнул заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев. «Необходимо будет работать с аналитикой, и доводить до региональных структур и каждой школы эти результаты, а также формировать свои федеральные и региональные программы на основе полученных данных», — сообщил он. Если этого не сделать, то, как считает Музаев, Россия рискует сдать позиции на мировом рынке образования. В частности, он напомнил, что в некоторых исследованиях наша страна «исторически является одним из мировых лидеров в этой отрасли».

При этом в национальном проекте «Образование» определена задача поэтапного вхождения нашей страны в десятку лидеров по качеству образования. Как отметил Музаев, критерии для достижения этой цели определены. Одним из них является модернизация сферы посредством внедрения практико-ориентированных программ в средней школе.