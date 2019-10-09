Шеффилд, Великобритания, , 09:08 — REGNUM Ликопин — вещество, которое содержится в томатах, — может повысить мужскую фертильность, к такому выводу пришли британские ученые в результате исследования. Об этом сообщает 9 октября AMNA.

Исследование проводилось с участием двух групп мужчин — не имеющих проблем с плодовитостью и имеющих ее. Участники исследования, которые принимали каждый день добавки с содержанием ликопина (что эквивалентно двум чайным ложкам концентрированного томатного пюре), в итоге имели лучшее качество спермы. Если переводить эту концентрированную добавку на обычный продукт, то участники исследования должны были съедать 900 грамм помидоров, чтобы получить эквивалент 14 мг ликопина в день.

Здоровый образ жизни и питание, свободное нижнее белье, избегание алкоголя и стресса — важные советы для мужчин с проблемами фертильности. Но и идея о том, что определенные продукты помогают улучшить качество спермы, постепенно набирает силу. Ликопин, как и витамин Е и цинк, которые были в центре внимания исследований до настоящего времени, действуют как антиоксиданты, предотвращая повреждение клеток. Антиоксиданты также связываются с пользой для сердца.

Напомним, помидоры считаются также полезными для кожи — как и зеленый чай, содержащий коллаген, кофе, имеющий биологически активные соединения, а также авокадо, черника, рыба и арбузы.