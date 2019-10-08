Пекин, , 07:29 — REGNUM Китайские ученые обнаружили хорошо сохранившиеся окаменелые останки кембрийского членистоногого сиднейя в провинции Шаньдун на востоке Китая, сообщает 8 октября агентство Синьхуа.

Считается, что этот был впервые обнаружен за пределами Лаврентия — древнего материка, существовавшего в палеозойскую эру в восточной и центральной Канаде. Ранее, с 1911 года, останки синднейя находились только лишь в Канаде. Таким образом, новая находка порождает еще больше вопросов касательно этого вида.

Исследования были опубликованы в журнале Geological Magazine. Как сообщало ИА REGNUM, новый вид доисторических птиц был найден учеными в кусочке янтаря в Мьянме.

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