Пекин, , 06:12 — REGNUM Фильм, рассказывающий историю тибетских пастухов, охраняющих китайскую территорию, был показан по китайскому каналу CCTV-6, сообщает агентство Синьхуа.

Фильм «Мои Гималаи» рассказывает историю семьи пастухов, которые охраняют пограничные районы и занимаются развитием их родного городка Юймай — самого маленького городка Китая по численности населения. Семья состоит из отца и двух дочерей, которые были единственными жителями городка до 1990 года.

Фильм был снят и показан специально в рамках празднования 70-й годовщины со дня образования КНР и сейчас уже доступен, а стриминговой платформе iQiyi. Фильм снят на тибетском языке. Его режиссером стал Чжан Синь.