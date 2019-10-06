Канберра, , 23:33 — REGNUM Учёные зафиксировали гигантскую вспышку от катастрофической силы взрыва, который потряс нашу галактику «Млечный путь». Об этом 6 октября сообщает Eurekalert.

Астрономы из австралийского Центра передового опыта по астрофизике, изучающие это явление, установили, что взрыв произошёл по космическим меркам совсем недавно — 3,5 млн лет назад, а длился 300 000 лет — чрезвычайно короткий период для галактических явлений.

«Это показывает, что центр Млечного пути — гораздо более динамичное место, чем мы думали ранее. К счастью, мы не проживаем там!», — отметила директор Центра профессор Лиза Кьюли.

Поскольку взрыв произошёл недалеко от черной дыры, известной как «Стрелец A» или Sgr A, которая в 4,2 млн раз массивнее Солнца, учёные предполагают, что взрыв мог быть связан с поглощением чёрной дырой какого-то очень крупного объекта.

Напомним, ИА REGNUM сообщало, что астрономы, сделавшие первый фотоснимок чёрной дыры, планируют записать видео в реальном времени о том, как чёрная дыра, расположенная в центре нашей галактики, поглощает звёзды.

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