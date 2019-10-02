Пекин, , 01:38 — REGNUM Китайские учёные вывели новый сорт соевых бобов с высокой урожайностью, испытания проведены в зоне экспериментального выращивания, сообщило агентство «Синьхуа» со ссылкой на Академию наук Китая (АНК).

Новый сорт соевых бобов, получивший имя «Хэнун 71», был высажен на экспериментальных полях в городе Шихэцзы Синьцзян-Уйгурского автономного района. Урожайность нового сорта в среднем 67,12 центнера с гектара, что стало новым рекордом урожайности сои в Китае.

Сорт столь высокой продуктивности был выведен коллективом учёных Академии сельскохозяйственных наук провинции Хэйлунцзян. В ходе работы специалисты применили селекционные технологии молекулярного дизайна, гибридизацию и методы радиационной селекции.

Экспериментальный посев проводился под руководством и наблюдением Академии сельскохозяйственных наук Хэйлунцзяна, Северо-Восточного института географии и агроэкологии Академии наук Китая (город Чанчунь, провинция Цзилинь) и других научных учреждений. Результаты пробного посева показали высокую и стабильную продуктивность нового сорта соевых бобов, а также его хорошую адаптивность.

Эксперты из Министерства науки и технологий КНР заявили: новый сорт сои свидетельствует о том, что технологии селекции этого вида сельскохозяйственной культуры значительно улучшились, сообщили в АНК.