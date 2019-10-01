Томск, , 13:46 — REGNUM Учёные Томского госуниверситета (ТГУ) изучают процессы разрушения материалов при столкновениях объектов на большой скорости, в частности, самолётов с птицами. Об этом 1 октября сообщает пресс-служба вуза.

Результаты своей работы томские исследователи представили на Восьмой международной конференции «Механика и материалы при проектировании», проходившей в одном из старейших университетов Италии — Болонском университете.

По словам заведующего кафедрой механики деформируемого твердого тела ТГУ, профессора Владимира Скрипняка, в ходе мероприятия обсуждались вопросы, связанные с использованием научных результатов при решении критических проблем, которые возникают с техническими объектами.

«Например, один из докладов был посвящён проблеме соударения птиц с самолетами. Например, гусь может лететь на высоте до 10 тысяч метров. При соударении птицы с самолётом может происходить разрушение кабины, фюзеляжа, крыльев, системы управления», — сказал учёный.

Он добавил, что конференция в Италии была посвящена решению задач, направленных на уменьшение риска разрушения самолётов при столкновении с птицами.

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