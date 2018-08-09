Четверг, 9 Августа 2018 года
12:33:38 МСК

Учёные разработали дроны, способные отгонять птиц от аэропорта

Наука

Алгоритм учитывает модель поведения стаи птиц

Сеул, 9 августа 2018, 11:06 — REGNUM  Учёные из Южной Кореи, Великобритании и США разработали алгоритм, который позволит дронам отгонять стаи птиц от аэропорта. Об этом сообщается в журнале IEEE Transactions on Robotics.

Алгоритм учитывает модель поведения стаи птиц, а также возможную ответную реакцию стаи на внешнее воздействие. Было выделено несколько ключевых параметров, в частности, критическое расстояние до дрона, а также расстояние, при передвижении на котором птицы взаимодействуют друг с другом как стая.

Использование модели подразумевает, что заданные параметры стаи известны алгоритму дрона. Алгоритм был протестирован на компьютерной модели, а также на реальном квадрокоптере.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, учёные разработали беспилотные летательные аппараты, которые способны облетать препятствия.

Читайте также: В США разработали дроны, способные облетать препятствия

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Беспилотники
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить