Учёные разработали дроны, способные отгонять птиц от аэропорта

Сеул, , 11:06 — REGNUM Учёные из Южной Кореи, Великобритании и США разработали алгоритм, который позволит дронам отгонять стаи птиц от аэропорта. Об этом сообщается в журнале IEEE Transactions on Robotics.

Алгоритм учитывает модель поведения стаи птиц, а также возможную ответную реакцию стаи на внешнее воздействие. Было выделено несколько ключевых параметров, в частности, критическое расстояние до дрона, а также расстояние, при передвижении на котором птицы взаимодействуют друг с другом как стая.

Использование модели подразумевает, что заданные параметры стаи известны алгоритму дрона. Алгоритм был протестирован на компьютерной модели, а также на реальном квадрокоптере.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, учёные разработали беспилотные летательные аппараты, которые способны облетать препятствия.

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