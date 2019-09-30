Ашхабад, , 20:23 — REGNUM Студенты пяти туркменских вузов завоевали семь медалей на международной интернет-олимпиаде по математике, ежегодно проводимом Ариэльским университетом Израиля, передает «Orient.tm».

«Золото» смогли заполучить Перман Ильджанов, Мекан Ходжаев и Рамазан Бахтияров. Серебряных медалей удостоились Довран Нургельдиев, Сейитмухаммет Шамурадов и Джепбар Аскаров. А «бронза» досталась Мураду Чашемову.

Участие в олимпиаде Ариэльского университета приняли около ста студентов из России, Киргизии, Узбекистана, Туркмении, Израиля, Румынии и Польши.