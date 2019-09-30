Мирный, Архангельская область, 30 сентября 2019, 15:46 — REGNUM Технологический пуск ракеты «Тополь-М» был произведен 30 сентября из шахтной пусковой установки, расположенной на Государственном испытательном космодроме «Плесецк». Об этом сообщил телеканал «Звезда» со ссылкой на Минобороны РФ.
Как передает канал, пуск был произведен с заменой боевой части ракеты на ее небоевой эквивалент. Он пролетел около 6000 километров и достиг полигона на Камчатке.
Сообщается, что целью пуска было подтверждение характеристик ракетного комплекса стратегического назначения и проверка его готовности к боевым действиям.
Как передавало ИА REGNUM, Минобороны РФ планирует для комплексов «Тополь-М» в ближайшие годы вместо белорусских тягачей использовать продукцию завода «КамАЗ».