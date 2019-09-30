Мирный, Архангельская область, , 15:46 — REGNUM Технологический пуск ракеты «Тополь-М» был произведен 30 сентября из шахтной пусковой установки, расположенной на Государственном испытательном космодроме «Плесецк». Об этом сообщил телеканал «Звезда» со ссылкой на Минобороны РФ.

Как передает канал, пуск был произведен с заменой боевой части ракеты на ее небоевой эквивалент. Он пролетел около 6000 километров и достиг полигона на Камчатке.

Сообщается, что целью пуска было подтверждение характеристик ракетного комплекса стратегического назначения и проверка его готовности к боевым действиям.

Как передавало ИА REGNUM, Минобороны РФ планирует для комплексов «Тополь-М» в ближайшие годы вместо белорусских тягачей использовать продукцию завода «КамАЗ».