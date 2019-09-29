Нижний Новгород, , 15:18 — REGNUM Президиум Высшей аттестационной комиссии (ВАК) при Министерстве науки и высшего образования РФ рекомендовал лишить ученой степени доктора экономических наук профессора Института экономики, управления и права Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета (ННГАСУ) Анну Башеву. Об этом сообщается на портале вольного сетевого сообщества экспертов «Диссернет», передает корреспондент ИА REGNUM.

Уточняется, что тема докторской диссертации «Инновационная модель развития промышленных предприятий в условиях системных преобразований», защита состоялась в марте 2012 года.

Согласно результатам экспертизы «Диссернета», в работе текст первоисточников копировался блоками — от одного абзаца до нескольких страниц, частично источники информации не указывались.

«На протяжении всей работы слово «изменение» заменяется на слово «преобразование», а «стратегия» на «инновацию». И иногда «стратегическое изменение» становится «инновационным преобразованием», — отмечают эксперты. В одном случае в списанном тексте было просто изменено название предприятия, о котором шла речь.

В сообществе отметили, что лишившись докторской степени, Башева останется кандидатом экономических наук. Окончательное решение после рекомендации президиума ВАК будет принимать министр образования и науки РФ.

Отмечается, что также будут лишены степеней восемь ученых-экономистов.