Пекин, , 14:09 — REGNUM Китай приступил к созданию новой высококачественной базы данных генома рыб и развернул программу по стимулированию генетических исследований в этой области сообщило 29 сентября агентство «Синьхуа» со ссылкой на Академию наук Китая (АНК).

Совместный проект Института гидробиологии при АНК, филиала Китайского института по исследованию геномики «Хуада» в Циндао, Северо-Западного политехнического университета и также других учреждений под названием «Fish 10 000 Genomes Project» запущен под патронажем АНК.

В рамках проекта планируется проведение картирования генома 10 тыс. видов рыб, обитающих по всему миру, и создание крупномасштабной высококачественной базы данных генома рыб.

К настоящему времени учёные уже взяли образцы 324 видов рыб, окончили секвенирование генома 105 видов и опубликовали геномную карту 10 видов.

Проект планируется как долгосрочный, протяжённостью 10 лет. Китайские учёные считают, что он будет способствовать обеспечению молекулярной основу для разведения рыбы и предоставит необходимые справочные материалы по аквакультуре и сохранению морской экологии, отметили в АНК.