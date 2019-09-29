Нью-Хейвен, США, , 13:17 — REGNUM Анализ данных о первом межзвёздном астероиде Оумуамуа и информации о протопланетных дисках и кольцах у других звёзд, позволила учёным сделать вывод, что за год в Солнечную систему могут попадать несколько объектов, сопоставимых по размеру с Оумуамуа. Астрономы считают, что эти небесные тела могут «отправлять» в космос планеты-гиганты, «внедрённые» в протопланетные диски. Исследование принято к публикации в Astrophysical Journal Letters,

Первое межзвёздное небесное тело в нашей системе было обнаружено в 2017 году, это был объект Оумуамуа, поначалу считавшийся кометой, но позже «разжалованный» в астероиды. Недавно российский астроном Геннадий Борисов открыл новую комету из-за пределов Солнечной системы, получившую «межзвёздный» индекс 2I/Borisov.

Хотя таких объектов пока всего два, некоторые астрономы уже пытаются оценить степень их распространённости. Так, Константин Батыгин и Грегори Лафлин сделали вывод, что в Галактике должно быть 2×1026 таких объектов.

Затем Лафлин и Малена Райс, аспирант Йельского университета, попытались понять, какого рода процессы могут запускать планетоиды в космическое пространство, и какова их «производительность».

Астрономы предположили, что первые стадии формирования планетных систем характерны тем, что могут выбрасываться планетезимали — «зародыши» планет во внешний Космос. Такое может случиться, например, при сближении звёзд, вокруг одной из которых строится планетная система.

Другой вариант предусматривает воздействие планет-гигантов. Но математическое моделирование не подтверждает, что горячие юпитеры на близких к звезде орбитах или суперземли могут посылать объекты во внешнее космическое пространство. Чтобы планета могла стать «катапультой», нужна масса не менее Нептуна плюс достаточно большое расстояние от звезды — около пяти астрономических единиц. Подходящих на эту роль вариантов среди экзопланет весьма немного.

Учёные не стали искать непосредственно планеты, а проанализировали данные о протопланетных дисках. При том, что разглядеть сами планеты нельзя, об их наличии судили по разрывам — расчищенным от пыли кольцам внутри протопланетных дисков. На этих данных астрономы создали математическую модель, позволившую судить о «производительности» этих систем.

Исследователи рассчитали, что система с планетой подходящих параметров может выбрасывать в космос приблизительно 1,47 масс Земли в 10 млн лет, что даёт оценку плотности «свободных тел» в Галактике на уровне 0,09 масс Земли на кубический парсек.

Обнаружение Оумуамуа стало возможным лишь потому, что астероид подошёл на довольно близкое расстояние к Земле — менее пяти астрономических единиц. По прогнозам учёных, после начала работы нового обзорного телескопа LSST, который на большем расстоянии обнаруживать такие тела, астрономы будут описывать за год до 10-ти объектов размера Оумуамуа (примерно 200 м) и порядка 100 объектов величиной от 1 м.