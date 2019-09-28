Вашингтон, , 20:37 — REGNUM Учёные установили, что пожизненный приём холина (витамина B4), безопасной и простой в применении пищевой добавки, способен предотвратит болезнь Альцгеймера, а также поможет лечить черепно-мозговые травмы, рассеянный склероз и болезнь Паркинсона. Об этом 27 сентября сообщает журнал Aging Cell.

Таблетки PhotoLizM

Учёные из Центра исследований нейродегенеративных заболеваний государственного Университета Аризоны в опытах на мышах изучили воздействие холина на мозговую деятельность и заболевания мозга. Оказалось, что пожизненный приём повышенных доз холина приводит к значительному улучшению пространственной памяти, а также предотвращает возникновение болезни Альцгеймера за счёт снижения активации клеток микроглии.

Микроглия — это специализированные клетки мозга, аналогичные клеткам иммунитета макрофагам, циркулирующим в организме. Они избавляют мозг от скопившегося «мусора», однако при чрезмерной активации атакуют нейроны мозга, что приводит к воспалению и гибели нервной ткани. В результате люди начинают терять память, мыслительные и речевые способности, и впоследствии умирают.

Болезнь чаще поражает женщин, особенно в пожилом возрасте. Второй установленный учёными механизм действия холина — блокирование производства бета-амилоидных бляшек в мозгу — отличительной патологией, наблюдаемой при болезни Альцгеймера. Эти белковые клубки, образуясь в мозгу, нарушают передачу нервных импульсов, приводят к гибели нейронов и впоследствии к слабоумию.

В настоящее время болезнь Альцгеймера выявляется на стадиях, когда она уже нанесла необратимый вред мозгу. Общемировая заболеваемость оценивается в 30 млн. человек, а к 2050 году число больных может вырасти вчетверо. При этом, по мнению учёных, простое добавление холина в рацион питания может в существенной степени избавить людей от этой болезни и помочь в лечении других нейродегенеративных заболеваний, где активируются клетки микроглия.

В настоящее время установленный адекватный уровень потребления холина для взрослых женщин старше 19 лет составляет 425 мг в день, а для взрослых мужчин — 550 мг в день. При этом учёные рекомендует применять повышенные дозы. Так, допустимый верхний предел холина, не вызывающий побочные эффекты у взрослых женщин и мужчин в возрасте старше 19 лет, составляет 3500 мг в день, что в 8,24 раза выше суточной дозы для женщин, и в 6,36 раза выше рекомендуемой дозы для мужчин.

Например, 85 грамм куриной печени содержат 247 мг холина, в 1 курином яйце — 147 мг, в 250 мл молока — 38 мг. Кроме того, существуют пищевые добавки и лекарственные препараты с заданным количеством холина, которые можно приобрести в аптеке.

Напомним, ИА REGNUM сообщало, что британская благотворительная и исследовательская организация «Общество Альцгеймера» выделила некоторые факторы, повышающие риск развития болезни Альцгеймера, а также назвала симптомы этого заболевания.

Читайте ранее в этом сюжете: Названы факторы риска и первые симптомы болезни Альцгеймера