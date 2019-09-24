Токио, , 19:58 — REGNUM Японский грузовой космический корабль HTV-8 Kounotori 8, запущенный 24 сентября к Международной космической станции (МКС), отделился от ракеты-носителя и вышел на заданную орбиту, сообщает 24 сентября пресс-служба компании Mitsubishi Heavy Industries.

Корабль был запущен на околоземную орбиту при помощи ракеты-носителя H-IIB, созданной компанией Mitsubishi Heavy Industries.

Космический старт был произведен в 19:05 мск с площадки космического центра на острове Танэгасима на юго-западе Японии.

Грузовой корабль HTV-8 Kounotori 8 везёт на МКС свыше четырёх тонн груза. На его борту продовольствие, шесть новых литий-ионных аккумуляторов для солнечных батарей МКС, оборудование и материалы для запланированных научных экспериментов.

Стыковка корабля с МКС должна произойти 28 сентября. HTV-8 Kounotori 8 планируется пристыковать к американскому модулю Harmony.

Как сообщало ИА REGNUM, запуск этого корабля был запланирован на 11 сентября, но был отменён из-за пожара на стартовой площадке.

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