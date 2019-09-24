Москва, , 10:25 — REGNUM Запуск ракеты-носителя «Протон-М» со спутниками на борту отложен, предает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роскосмоса.

Как сообщил представитель госкорпорации, причиной переноса срока связан с тем, что выявлена необходимость в проведении некоторых доработок системы управления разгонным блоком «Бриз».

Также для него требуется провести дополнительные испытания. Первоначально ракета должна была стартовать с космодрома Байконур 30 сентября. Новая дата запуска не называется.

Напомним, ИА REGNUM сообщало, что общую сборку «Протона-М» начали производить 21 сентября. Данный запуск является коммерческим и выполняется по заказу французского оператора сотовой связи «Eutelsat». В Центре Хруничева отметили, что он станет рекордным по длительности выведения аппаратов на орбиту. Два спутника планируется выводить на орбиту почти в течение 16 часов.

Читайте ранее в этом сюжете: Специалисты приступили к общей сборке ракеты-носителя «Протон-М»