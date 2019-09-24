Беркли, США, , 08:28 — REGNUM Американские ученые учёные из Калифорнийского университета в Беркли выяснили, что восприятие мозгом текста не зависит от того, читают его или слушают. О результатах исследования сообщается в The Journal of Neuroscience.

Речь человека поступает в мозг для обработки через два совершенно разных канала — зрение и слух. Естественно, эти пути работают отлично друг от друга именно благодаря задействованной модальности — информация поступает по-разному и предполагает различную вовлеченность когнитивных процессов. Значит, можно предположить, что и воспринимается (с точки зрения семантики) такая информация по-разному.

Учёные под руководством Фатмы Дениз провели эксперимент, чтобы выяснить, так ли это. Участники эксперимента сначала прочитали, а затем прослушали десятиминутные отрывки текста. Одновременно активность мозга участников регистрировали с помощью функциональной магнитно-резонансной томографии (ФМРТ).

Была составлена специальная семантическая карта, основанная на активности участков коры мозга при восприятии различных значений увиденного или услышанного.

Основываясь на результатах эксперимента, исследователи сделали вывод, что семантическая репрезентация текста в головном мозге не зависит от способа его восприятия — то есть является амодальной.

В будущем, как считают учёные, подобный метод анализа поможет в изучении семантической репрезентации в мозге, к примеру, людей с дислексией или же афазией после перенесенного инсульта.