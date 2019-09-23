Москва, , 16:03 — REGNUM Многие страны мира пошли по пути строительства интерферометров, что можно объяснить их стремлением к созданию альтернативной системы ориентации, заявил научный руководитель научно-технологического центра «Уникальное приборостроение» РАН, советник генерального директора ФГУП «ВНИИФТРИ» по научным связям Владислав Пустовойт.

Выступая в программе «Картина мира с Михаилом Ковальчуком» на телеканале «Россия — Культура», учёный пояснил, что в научной области, относящейся к гравитационным волнам, есть двойная технология.

«У нас сегодня система позиционирования, определения нашего местоположения, основана на GPS либо ГЛОНАСС. То есть мы знаем, как определить наше местоположение: спутники, интерферометрия и дальше прекрасно работает. Но спрашивается, а если спутников нет? А их можно выключить, подав соответствующий сигнал. То как быть в этом случае?» — объясняет учёный.

По его словам, в США выделили $15 млн только на бумагу, чтобы понять, существуют ли другие, альтернативные спутниковым, методы позиционирования. Далее Пустовойт отметил, что и в России существует аналогичная потребность.

«Одна из сторон всей активности в этой области — внутренняя потребность страны — создать систему ориентации, альтернативную спутниковой. Очень большой успех у нас в России есть уже сегодня — в нашем подмосковном институте уже реально созданы часы, которые при изменении высоты на несколько сантиметров показывают изменение времени, т. е. изменение гравитационного потенциала в данной точке», — заключил учёный.

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