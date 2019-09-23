Москва, , 07:31 — REGNUM Для двух задач в России разработают одну универсальную модель многоразового пилотируемого космического корабля «Орел». Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе «Роскосмоса».

Сообщается, что новый космический аппарат сможет выполнять задачи как для полетов на околоземную орбиту, так и для доставки космонавтов на Луну. Сейчас возводится два корабля. Один — как макет для испытаний, второй — как полноценный корабль, он рассчитан на 10 полетов.

В 2023 году планируется совершить уже испытательный полет корабля, в 2024 и 2025 годах — соответственно, беспилотный и пилотируемый запуски к МКС. В 2029 году «Орел» должен облететь вокруг Луны, а в 2030 году — доставить людей на Луну.

Как сообщало ИА REGNUM, первые испытания многоразового космического корабля «Орел» запланированы уже на 2020 год.

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