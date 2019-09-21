Лондон, , 10:51 — REGNUM Британская благотворительная и исследовательская организация «Общество Альцгеймера» выделила некоторые факторы, повышающие риск развития болезни Альцгеймера, а также назвала симптомы этого заболевания. Об этом сообщает Firstpost.

21 сентября считается международным днём борьбы с болезнью Альцгеймера. Эта болезнь, относящаяся к нейродегенеративным заболеваниям, является наиболее распространённой формой деменции — общая мировая заболеваемость оценивается от 44 млн до 50 млн человек.

Точные причины развития болезни Альцгеймера остаются неизвестными, однако «Общество Альцгеймера» выделяет следующие факторы, повышающие риск развития заболевания:

Люди пожилого возраста более подвержены этой болезни, после достижения 65 лет риск развития болезни Альцгеймера повышается вдвое каждые пять лет.

Риск развития заболевания вдвое выше у женщин, что частично объясняется тем, что средняя продолжительность жизни у женщин выше, чем у мужчин.

Некоторые заболевания, такие как диабет, гипертония и ожирение, связаны с повышенным риском развития болезни Альцгеймера или других форм деменции. При этом наследственность не играет определяющей роли — в большинстве случаев заболевание не передаётся по наследству.

Здоровый образ жизни снижает риск развития этого заболевания. Особенно важно это учитывать тем, у кого есть родственники с болезнью Альцгеймера.

Среди ранних признаков болезни Альцгеймера эксперты отмечают ухудшение памяти и снижение способности к обучению. Далее симптомы прогрессируют до спутанности сознания и трудностей при выполнении повседневных дел. Также больные начинают терять чувство времени и пространства, отказываются от социальной активности и проявляют беспокойство.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 21 августа в Пермском университете (ПГНИУ) рассказали об открытии нового центра по разработке методов и препаратов для борьбы с нейродегенеративными заболеваниями на площадке химического факультета вуза. В новой лаборатории учёные также займутся разработкой методик для улучшения качества жизни людей с болезнями Альцгеймера, Паркинсона и старческой деменцией.

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