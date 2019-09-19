Краснодар, , 17:13 — REGNUM Похолодание, дожди с грозами и порывистый ветер обещают синоптики в Краснодаре во время празднования Дня города. Об этом 19 сентября сообщают «Кубанские новости» со ссылкой на заместителя руководителя территориального центра мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций Краснодарского края Михаила Шумского.

Кратковременный дождь с грозой, порывистый ветер до 14 м/с, а также похолодание до 14−16 градусов ожидается в первый день праздничных мероприятий 21 сентября.

На второй день погода немного улучшится. Воздух прогреется до 19 градусов, скорость ветра не превысит 7−10 м/с, а дожди прекратятся.

В целом по краю в ближайшие выходные ожидается аналогичная погода.

Напомним, ранее в Краснодаре из-за сильного ветра на территории детских садов и школ упало несколько деревьев. Также зафиксирован случай падения дерева на детскую площадку.

Кроме того, ветер повалил стрелу башенного крана. Работавшему в этот момент водителю удалось выпрыгнуть из кабины и остаться в живых.

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