Санкт-Петербург, , 13:11 — REGNUM Международная космическая станция может продолжать работу до 2030 года. Такое предположение сделал гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин 18 сентября, общаясь с журналистами в Балтийском государственном техническом университете «Военмех» имени Дмитрия Устинова в Санкт-Петербурге.

Российская сторона мечтает о сохранении международного равноправного сотрудничества, на пользу которому пойдет продление ресурса МКС. Она может работать до 2030 года, добавил он.

Глава Роскосмоса пояснил, что завершение эксплуатации станции лишено смысла, если в ближайшее время к ней отправят модули с 15-летним ресурсом. Это многофункциональный лабораторный модуль «Наука», научно-энергетический и узловой модули. С новым оборудованием к МКС точно будет интерес, заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, Роскосмос собирается заключить контракт на определение текущего и остаточного ресурса российского сегмента МКС. Ранее страны — участницы космического проекта договорились, что орбитальная станция проработает до 2024 года.

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