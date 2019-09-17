Сочи, Краснодарский край, , 09:44 — REGNUM В Сочи подведены итоги работы международной осенней проектной школы Фонда Андрея Мельниченко. Как пояснили сегодня, 17 сентября, корреспонденту ИА REGNUM в Алтайском филиале ООО «Сибирская генерирующая компания», в образовательный центр «Сириус» были приглашены также школьники из Рубцовска, Бийска и Барнаула, которые являются воспитанниками центра детского научного и инженерно-технического творчества «Наследники Ползунова» (Алтайский край).

Алтайские участники проектной школы Фонда Андрея Мельниченко в Сочи СГК

Работа алтайских участников проектной школы Фонда Андрея Мельниченко в Сочи СГК

«Работает центр при поддержке Фонда Андрея Мельниченко и Сибирской генерирующей компании уже два года. Кроме участников из России, на международную осеннюю школу приехали и китайские школьники. Нашу страну представляли учащиеся центров детского научного и инженерно-технического творчества, в том числе созданных Фондом Андрея Мельниченко на Алтае, а Китай — воспитанники Фонда имени Сун Цинлин. Обучение под присмотром наставников и экспертов продлилось десять дней. Итогом Международной Осенней проектной школы Фонда Андрея Мельниченко стали 15 прототипов различных проектов», — отметили организаторы школы.

Общая фотография проектной школы Фонда Андрея Мельниченко в Сочи СГК

К примеру, команда, в которую входили воспитанники бийского филиала ЦДНИТТ «Наследники Ползунова» (Савелий Айнулин, Павел Данилов и Евгений Повернов) создала прототип робота-уборщика, собирающего лежащие на полу вещи.

«Ребята разработали блок-схему алгоритма работы робота, сами выполнили сборку, провели комплексное тестирование собранной модели и подготовили экономическое обоснование проекта», — отмечают организаторы школы.

Команда, состоящая из барнаульских и рубцовских «Наследников Ползунова» (Марка Каширского, Кирилла Кривобокова, Дарью Вольвач, Егора Беушева и Леонида Переверзина) выступила с двумя проектами.

Первый — разработка автоматической системы доступа при помощи распознавания лиц. Это изобретение ребята считают актуальным, так как при использовании физических методов доступа к данным таких, как пластиковые карты или nfc-метки, часто возникает проблема их потери или неудобства использования.

Алтайские участники проектной школы Фонда Андрея Мельниченко за работой СГК

Кроме того, алтайские воспитанники Фонда Андрея Мельниченко разработали часы, заряжающееся с помощью элементов Пельтье. Также совместно с китайскими представителями алтайские школьники смогли обсудить свои разработки, дальнейшие планы и оценить проекты друг друга. По окончанию обучения китайские гости отметили, что будут рады видеть алтайских школьников на своей земле.

«Мы надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество с Фондом и ждем ваших ребят на китайских технических конкурсах и олимпиадах, результаты которых помогут всем нам воспитать следующее поколение талантливых ученых и инженеров, которые в дальнейшем смогут делать необычные открытия», — подчеркнул руководитель китайской делегации Фонда имени Сун Цинлин Сюэ Юань.

Как уже сообщало ИА REGNUM, октябре 2018 года центр, созданный благодаря ФондуАндрея Мельниченкои Сибирской генерирующей компании, получил несколько десятков комплектов оборудования для работы в рамках курса «Микропроцессорная техника и робототехника». Это микроконтроллеры, платы расширения для управления различными объектами, в том числе и с использованием беспроводных технологий, а также датчики, сервоприводы и многое другое. Стоимость оборудования составила почти 400 тысяч рублей.

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