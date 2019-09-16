Новосибирск, , 14:32 — REGNUM Метод выращивания полупроводниковых гетероструктур, которые используются в различных СВЧ-приборах, усовершенствовали исследователи Института физики полупроводников им. А. В. Ржанова СО РАН. Об этом 16 сентября сообщает издание «Наука в Сибири».

Отмечается, что в ходе исследований учёные смогли избавиться от ненужной проводимости в буферном слое нитрида галлия, который применяется при производстве транзисторов с высокой подвижностью. В результате инженеры уменьшили число транзисторов в каскадах СВЧ-устройств, увеличив их мощность.

Комплекс исследовательских работ проводился в новосибирском институте РАН в сотрудничестве с Новосибирским государственным университетом, Физико-техническим институтом им. А.Ф. Иоффе РАН и Московским институтом электронной техники.

Ранее в Новосибирске прошла Четырнадцатая российская конференция по физике полупроводников, участники которой рассмотрели фундаментальные проблемы научной отрасли, в том числе вопросы квантовых эффектов в полупроводниках.

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