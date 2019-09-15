Москва, , 00:04 — REGNUM Российская академия наук (РАН) предложила учредить премию имени Дмитрия Менделеева для молодых учёных. Об этом 13 сентября сообщает Scientificrussia.

О решении инициировать РАН создание специального фонда имени Д.И. Менделеева на принципах государственно-частного партнерства заявил президент РАН Александр Сергеев и вице-президент РАН Алексей Хохлов. Премьер-министр России Дмитрий Медведев положительно отнёсся к начинанию Академии наук, и во время открытия XXI Менделеевского съезда отметил, что Россия уже подала заявку в ЮНЕСКО на учреждение новой премии.

В фонд премии уже изъявили желание вложить средства компании ФОСАГРО и Сибур. Организаторы премии также надеются на участие иностранных правительств в финансировании премии.

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