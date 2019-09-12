Кембридж, США, , 14:11 — REGNUM В Гарвардском университете вечером 12 сентября пройдет 29-я ежегодная церемония вручения шуточной награды Ig Nobel Prize, сообщает 12.09 «BBC News — русская служба».

Этим вечером в Гарварде состоится веселая церемония вручения шуточной награды Ig Nobel Prize, которую также из-за игры слов называют «ignoble» — «постыдный», «неблагородный», «низкий». В России эту награду называют «Шнобелевка», напрасно придавая ей негативный оттенок, как считает Игорь Петров, получивший в 2012 году «премию мира» за разработку технологии производства алмазов при утилизации взрывчатых веществ.

Учёный считает, что сам «Игнобелевский» девиз «Сначала улыбнуться, а потом задуматься» игнорируется публикой. А в этом и есть весь смысл: премия популяризирует академическую науку. По его мнению, позитивно донесенная информация лучше усваивается людьми. Также ученый отметил, что «Игнобелевская» премия серьезно изменила его жизнь и подарила «веселый опыт».

Ig Nobel Prize — премия за научные изобретения, которую с 1991 года присуждает научно-юмористический журнал AIR (Annals of Improbable Research — «Анналы невероятных исследований»). Ей награждают участников за самые смешные и экстравагантные научные изобретения.

В предыдущие годы награда была присуждена за такие научные изыски, как лягушка, летающая при помощи магнитов, влияние температуры на скорость ультразвука в сыре «Чеддэр», лечение икоты путем цифрового ректального массажа, которые, несмотря на забавные названия, являются вполне серьезными научными исследованиями. Это видно на примере бывшего лауреата, американца Марка Хостетлера, благодаря исследованию которого — изучения насекомых, расплющенных о лобовое стекло автомобиля — были разработаны беспилотные машины.

Сообщается, что обе награды — Нобелевскую и Шнобелевскую — на настоящее время удалось получить только выпускнику МФТИ Андрею Гейму в 2000 году. Он был награжден премией «Шнобеля» за опыт с летающей лягушкой, а в 2010 был удостоен Нобелевской премии по физике за технологию получения графена.