Рим, , 14:41 — REGNUM Сотрудники итальянской биотехнологической лаборатории Avantea сделали первый успешный шаг в попытке восстановить популяцию белого носорога, находящегося на грани исчезновения. Им удалось получить два эмбриона носорога этого вида, сообщает 11 сентября агентство Daily Mail со ссылкой на заявление Международного консорциума ученых BioRescue.

В мире осталось только две особи белого носорога, и обе — самки, неспособные выносить потомство. Последний самец по кличке Судан умер в заповеднике Ol Pejeta в Кении в прошлом году, оставив единственную надежду на возрождение величественных животных только на ученых.

При помощи яйцеклеток, полученных от самок, и замороженной спермы умерших самцов группа ученых в биотехнологической лаборатории в городе Кремона (Италия) смогла получить два жизнеспособных эмбриона, говорится в сообщении консорциума.

Последние особи белых носорогов Наджин и ее дочь Фату живут под круглосуточной вооруженной охраной. Ни Фату, имеющая заболевание матки, ни Наджин со слабыми задними ногами не в состоянии были бы выносить потомство в случае беременности.