Лондон, , 13:24 — REGNUM Ученые рассказали, что произошло в первый день кайнозойской эры, когда астероид диаметром около 10 километров столкнулся с Землёй, упав на полуостров Юкатан и в Мексиканский залив, сообщает 9 сентября Proceedings of the National Academy of Sciences.

В своём исследовании ученые под руководством Джоанны Морган из Имперского колледжа Лондона и Шона Гулика из Техасского университета в Остине объяснили, что происходило в первые сутки после падения астероида.

Порядка 66 млн лет назад Земля вступила в новую эпоху. Астероид диаметром около 10 километров упал в район Мексиканского залива, образовав кратер диаметром 180 и глубиной до 20 километров. Это привело к взрыву вулканической активности на планете, катастрофическим землетрясениям и цунами. Следы гигантской волны обнаружены даже на севере США.

В результате чудовищного взрыва и сопутствующих факторов произошел выброс в атмосферу Земли более 400 гигатонн углекислого газа и 300 гигатонн серосодержащих аэрозолей из осадочных пород вкупе с сажей и пылью. Это привело к резкому похолоданию, учёные предполагают, что загрязнение атмосферы вызвало «ночь» длиной в полтора года. В результате на планете погибло до 75 процентов видов, в том числе динозавры.

Международная «Экспедиция 364» исследовала кратер Чиксулуб, образовавшийся после падения метеорита. Ее участники пробурили скважины на дне Мексиканского залива и взяли пробы на глубине от 500 до 1300 метров. Это позволило понять, что происходило в первые часы после катастрофы.

В первые минуты выброшенные вверх породы образовали пиковое кольцо. В течение десятков минут оно было покрыто примерно 40-метровым слоем импактитов — расплавленной брекчии (сложенной из обломков и сцементированной горной породы). Через несколько часов на пиковом кольце появился 90-метровый слой частично расплавленной брекчии, образованный в результате оседания пород и появления сейш (стоячих волн, которые возникают в частично или полностью замкнутых водоемах и приводят к возникновению цунами). Менее чем через сутки кратера достигла отраженная волна цунами, которая принесла с собой мелкий гравий. В слое гравия ученые обнаружили вкрапления угля, которые свидетельствовали о лесных пожарах, начавшихся после падения астероида.

Однако позднее исследования показали, что уже менее чем через 30 тысяч лет после катастрофы в кратере уже обитал фитопланктон.