Тюмень, , 08:55 — REGNUM Группа учёных Тюменского государственного университета (ТюмГУ) разработала биоморфную (подражающую природе) модель нейрона и сформулировала концептуальные принципы построения нейронной сети на ее основе. Об этом 11 сентября сообщает пресс-служба вуза.

Представленная модель обладает сходствами с биологической системой не только в структурном отношении, но и функциональном. Кроме того, предложенный алгоритм прохождения сигналов в нейросети обеспечивает увеличение шага по времени, а значит скорость расчета.

«Увеличение быстродействия и энергоэффективности расчетов биоморфной нейросети по сравнению с существующими сегодня вычислительными средствами возможно за счёт применения смешанных аналогово-цифровых вычислений», — сообщил участник научной группы, доктор физико-математических наук, профессор кафедры прикладной и технической физики ТюмГУ Сергей Удовиченко.

Отмечается, что для проверки своей разработки исследователи создали тестовую нейросеть. Работа проводится на средства гранта Российского фонда фундаментальных исследований.

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