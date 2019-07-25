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Возможность обучения мемристивных наноструктур определенного типа по биоподобным правилам продемонстрировали учёные НИЦ «Курчатовский институт». Эта технология позволит исследователям приблизиться к созданию самообучающихся вычислительных систем, сообщает 25 июля пресс-служба института.

Мемристоры — это резисторы, умеющие запоминать значение электрического сопротивления под воздействием электрического поля или тока выше определенной пороговой величины.

Результаты, полученные учёными Курчатовского института, открывают возможности для создания автономных нейровычислительных систем, которые в перспективе смогут обучаться решению сложных когнитивных задач. Кроме того, в отличие от электронных устройств мемристоры потребляют мало энергии, так как она не расходуется для поддержания текущего состояния, а необходима лишь для его изменения.

«Такого рода системы обладают экстремально малым энергопотреблением и могут существенно превосходить по скорости обработки информации современные вычислительные системы, базирующиеся на архитектуре фон Неймана при выполнении перечисленных когнитивных функций», — сообщил один из авторов исследования, директор-координатор по направлению природоподобные технологии НИЦ «Курчатовский институт» Вячеслав Дёмин.

В институте отметили, что создание автономных нейровычислительных систем позволяет ответить на вызовы, описанные в Стратегии научно-технологического развития России, в частности в области перехода к передовым технологиям машинного обучения и искусственного интеллекта. Исследование опубликовано в журнале Microelectronic Engineering.

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