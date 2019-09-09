Архангельск, , 23:39 — REGNUM Северный (Арктический) университет занял 57 место в рейтинге российских вузов по версии RUR: Russian Universities Ranking 2019. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе вуза.

Главное здание САФУ Артем Келарев

В рейтинге приняли участие 74 российских университета из 31 региона. В рамках исследования вузы были подвергнуты анализу по 20 индикаторам, в числе которых: «Преподавание», «Исследования», «Интернационализация», «Финансовая устойчивость» и другие.

По данным рейтинга, САФУ проигрывает нескольким региональным вузам. В десятке лучших, в частности, оказались два томских вуза и Новосибирский государственный университет.

Напомним, в июне этого года председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин, который также является членом попечительского совета Северного (Арктического) федерального университета, оценил деятельность САФУ на оценку «выше среднего».